رئيس البرلمان : المجلس الجديد سيصدر قانون المحليات

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة





وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية ،أن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل والخارج خاصة و انها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا مؤكد أن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري ومؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا .





ووجه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات مثل الجيش و الشرطة و اضاف " والتحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب .





وقال رئيس مجلس النواب " الوضع كان يشجع المواطنين في المحافظات للخروج و الادلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي"





وأضاف الدكتور عبد العال " البرلمان السابق كان استثنائيا و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة و قام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة و صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن "





و قال رئيس مجلس النواب ان التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة ومنها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم مؤكدا أنه الأفضل أن المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ





وحول زيادة نسبة تمثيل الشباب في البرلمان القادم قال مصر دولة شابة و الاغلبية للشباب و تنسيقية شباب الأحزاب نموذج ناجح و لها دور ملموس وسيكون لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع والرقابة





و قال رئيس البرلمان ان التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الأحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و سينعكس بشكل ايجابي على التشريع والرقابة





وأكد الدكتور عبدالعال أن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد اذا لا يوجد نص بذلك وإن جرى العرف على ذلك والحكومة ستقدم برنامج عمل للمجلس القادم ، و لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد و استقالة الحكومة والأمر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية"