اقتصاد الإمارات.. 500 مليون درهم تصرفات العقارات اليوم في دبي

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 500 مليون درهم .وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 236 مبايعة بقيمة 346.32 مليون درهم منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 26.47 مليون درهم و227 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 319.85 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 267 ألف درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى.وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.وسجلت الرهونات قيمة قدرها 132 مليون درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 15.42 مليون درهم و54 رهونات فلل وشقق بقيمة 116.58 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 50 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 15 مليون درهم.أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 21.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة الضغاية بقيمة 6 ملايين درهم.