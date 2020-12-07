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رياضة

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
نفى المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد عن دراسة اللجنة طلبات من أعضاء الجمعية العمومية لإزالة الصور الخاصة بلافتات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي المستبعد من منصبه بقرار من وزارة الشباب والرياضة.
وقال المستشار هشام إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن اللجنة القضائية لن تمس أى شئ يتعلق بمرتضى منصور ولم نأت لتصفية حسابات شخصية وليس لنا أطماع فى الانتخابات المقبلة ولذلك لن تمس صور مرتضى منصور على أبواب النادى أو يتم إزالتها .

وأبدى غضبه الشديد من بعض الأخبار غير الصحيحة التى تتناثر عبر وسائل الإعلام ولا اعرف ما الهدف من ورائها، مشيرا إلى أنه يتمنى مساندة الإعلام للزمالك وليس هدمه .

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور وإحالة المخالفات المالية التى رصدتها لجنة التفتيش إلى نيابة الأموال العامة .

وعينت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لجنة قضائية تضم ثلاث مستشارين لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري وعضوية المستشارين هشام ابراهيم نائبا والمستشار محمد السيد عطية عضوا لحين صدور نتيجة تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية أو انتهاء المدة القانونية المتبقية فى عمر المجلس المجمد.
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