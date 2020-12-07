ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الفائزون بجائزة نوبل 2020 يتسلمونها في المنزل بسبب "كورونا"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:22 م
جائزة نوبل
جائزة نوبل
Advertisements
أ ش أ
تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إلغاء المراسم التقليدية لتوزيع جوائز نوبل للسلام، حيث سيتسلمها الحائزون عليها هذا العام بالمنزل خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت شبكة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم /الاثنين/، أنه بالتكيف مع عالم يشهد جائحة تعيق حركة السفر؛ لن يتمكن أي من الفائزين بجائزة نوبل السفر إلى العاصمتين السويدية "ستوكهولم"، والنرويجية "أوسلو"، وبدلا من المراسم التقليدية التي تتبعها عادة مأدبة طعام ملكية فخمة، فإنه سيتم بث المراسم مباشرة دون جمهور بقاعة مدينة ستوكهولم يوم /الخميس/ المقبل.

كما ستتضمن المراسم حفلا موسيقيا ومقاطع فيديو للجوائز التي يتم تسليمها، وتُختَتم بمحاضرات وخطابات يلقيها عبر الإنترنت الحائزون على الجوائز هذا العام.

وكان قد تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في الفئات الستة على نحو شبه نموذجي خلال شهر أكتوبر الماضي، بحضور شخصي لعدد قليل من الصحفيين.. فيما تعقد مراسم توزيع الجوائز بصورة تقليدية في الـ10 من شهر ديسمبر من كل عام، الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة السويدي مخترع الديناميت ألفريد نوبل، الذي توفي في عام 1896. 

تجدر الإشارة إلى أنه لم تُلغَ المراسم الفخمة لتوزيع جائزة نوبل، التي تقام في ستوكهولم منذ الحرب العالمية الثانية، بينما آخر مرة ألغيت فيها المراسم التي تقام في أوسلو في عام 1976 عندما تم "تعليق" جائزة السلام حتى العام التالي؛ بسبب عدم جود ترشيحات مناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز العلماء بنروز وجنزيل وجيز بجائزة نوبل للفيزياء 2020

من يختار الفائزين بجوائز نوبل كل عام.. اعرف المزيد عن الأكاديمية السويدية

ابتكرتا طريقة لتحرير الجين.. فوز عالمتين فرنسية وأمريكية بـ نوبل للكيمياء

تعرف على الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020

تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

بعد صراع آبي أحمد في تيجراي.. لجنة نوبل للسلام تخرج عن صمتها وتصدر أول تعليقاتها

ترشيحاتنا

علامة في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكر

الدولار مستقر بالبنوك اليوم وأعلى سعر 16.19 جنيه

مسخ وبهرجة.. أول رد من صفاء الهاشم بعد خسارتها انتخابات مجلس الأمة الكويتي

قصة حارس الأهلي.. أهدى كأس مصر للشناوي من مقاعد البدلاء

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن "شريحة التابلت"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكر

بعد طرح أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تطرح ارتيجا suzuki artega .. صور

يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي