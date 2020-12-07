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حوادث

تسرب غاز الكلور.. نقل 26 حالة اختناق إلى مستشفى كفر الشيخ العام والعبور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:34 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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محمود زيدان
استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، مساء اليوم، الإثنين، 14 حالة اختناق، جراء حادث تسرب غاز الكلور من أحد الخزانات المستخدمة لتنقية مياه الشرب بمحطة كفر الشيخ الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، الكائنة بحي الزهور، والمقابلة لإدارة المرور.

وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم، أن مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، هو الآخر، استقبل 12 حالة اختناق من المواطنين والعاملين بمحطة مياه الشرب، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وكانت محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين، قد شهدت حادث تسرب غاز كلور من محبس إحدى الخزانات، مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين والمواطنين بالاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
 
وعلى الفور، انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، إلى موقع تسريب الغاز، وجرى السيطرة عليه، ومتابعة الموقف أولًا بأول.

ومن جانبها، دفعت الحماية المدنية بسيارتها المجهزة إلى موقع الحادث للسيطرة عليه، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع التسريب لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتأمين الموقع طبيًا.
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