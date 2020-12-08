في 4 خطوات فقط.. احم سيارتك من السرقة

تعتبر حوادث السرقة بكافة أنواعها من أصعب المواقف التي يتعرض لها الإنسان بشكل عام، ومع تعدد صورها ببقى حادث سرقة السيارة هو الأبرز في هذه القضية، لما يسببه ألم وحسرة لصاحب السيارة ولأفراد عائلته، لذلك يجب على أصحاب السيارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سياراتهم قدر الإمكان.





وفي إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لحماية سيارتك من مخاطر السرقة.





1- أماكن الانتظار

من الأفضل أن تقضي سيارتك أوقات اصطفافها داخل أحد الجراجات المؤمنة، لتقليل احتمالية تعرضها لمخاطر السرقات التي تكثر احتماليتيها عند اصطفاف السيارة في أحد الشوارع.





2- كاميرات المراقبة

مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت كاميرات المراقبة هي وسيلة رئيسية لاكتشاف العديد من الجرائم والسرقات، فمن الممكن وضعها أمام المنزل لكي تسهل التعرف على شخصية السارق وتحديد ملامحه، وأيضًا يمكنك متابعة موقف سيارتك من وقت إلى آخر عبر هاتفك الجوال، أو الاصطفاف أمام أحد الكاميرات المتواجدة بالشارع لكي تتمتع بقدر من الطمأنينة مع إمكانية الرجوع إليها إذا لزم الأمر.





3- جهاز تتبع السيارة

يبدو أننا على موعد آخر مع التكنولوجيا، ولكن هذه المرة مع جهاز تتبع السيارة GPS، كل ما علينا عمله هو شراء هذا الجهاز من أحد محال الكماليات، وتفعيله مع كهرباء السيارة وربطه كوديًا مع الهاتف، لتكون إمكانية التتبع تسير على أكمل وجه، ثم إبلاغ الشرطة عن مكان تواجد السيارة المسروقة لتعود إليك مرة أخرى ويأخذ المجرم عقابه.





4- فصل طرمبة البنزين

هي حيلة يلجأ إليها البعض فكل ما علينا فعله، الذهاب إلى أحد الفنيين وإخباره بهذا الأمر، ومن ثم سيقوم بأخذ طرف من الوصلات الكهربائية و إيقاف عملها مع طرمبة البنزين عن طريق زر صغير يوضع في مكان متعارف عليه من خلالك فقط.



