الديهي: مصر رمانة الميزان في المنطقة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، موفد قناة TeN بباريس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له رصيد كبير في مكافحة الإرهاب في مصر، بالإضافة إلى تعامله مع الأزمات خلال الفترة الماضية.





وأضاف نشأت الديهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناه "TeN"، أن الرئيس السيسي وجه لكمات للمتاجرين بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن السيسي أكد أنه لا يخفي أي شيء تجاه حقوق الإنسان.





وأوضح نشأت الديهي ،: أنه يبقى لكل دولة ثقافتها وعقائدها وقواعدها الثابتة التي لا تتغير، مشيرا إلى أن مصر دولة لها سيادة لن تقبل التدخل في سياساتها الداخلية، كما تحدث الرئيس السيسي بشكل واضح عن جماعة الإخوان الإرهابية.





وأشار نشأت الديهي إلى أن هناك الكثير من النقاط التي تم تناولها بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، وهذا يعكس أهمية الزيارة من الناحية الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر هي الدولة التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة.





وقد علق نشأت الديهي سابقا على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصي "ميدوزا -10"، قائلا:" منظر يدعو للفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة".





واكد الديهي ، إن القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من فكر في استقدام هذه الحاملات.





وأشار الديهي إلى أن القوات البحرية نفذت المناورات مع القوات المشاركة وكأنها حربا حقيقية، وهذا مدعاة للفخر أننا نمتلك سلاحا وقطعا بحرية بهذا الشكل، مضيفا أن التدريب المستمر يؤدي إلى رفع المستوى.





تشهد كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط حالة من الزخم العسكري والسياسي، وذلك في ظل استعدادات باريس لزيارة مهمة سيجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية الاثنين المقبل، بالتزامن مع ختام مناورات "ميدوزا 10".