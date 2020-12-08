أهالى قرية شيبة فى الزقازيق يشكون من انتشار القمامة بـ طريق المقابر .. صور

حالة من الاستياء والغضب تخيم على عدد من مواطنى قرية شيبة النكارية وتوابعها بمركز الزقازيق محافظة الشرقية نتيجة انتشار أكوام من القمامة بـ "طريق المقابر".





ويقول الأهالى فى استغاثتهم إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": نعانى من انتشار أكوام القمامة بطريق المقابر التي تؤدى إلى الإضرار بالبيئة والصحة العامة حال تركها في الشوارع بدون جمع بشكل منظم، وما يزيد من تلك المشكلة هو عدم وجود أماكن محددة لوضع القمامة، ولا يوجد أسلوب منظم لجمع تلك المخلفات ولا يوجد مكان موحد لإلقاء القمامة، لذلك نجد القمامة في كل مكان مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها





وأضاف : تقدمنا بالكثير من الشكاوى وتحدثنا أكثر من مرة لرفع تراكمات القمامة التي أصبحت شئ أساسي لكن دون جدوى ، لافتا ان القمامة تعمل على إعاقة حركة السير مما تسببه من ضيق للطريق.





يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لانتشار البعوض، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها".





وناشد الأهالى ، عبر "صدى البلد"، المسئولين، بالتدخل لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.





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