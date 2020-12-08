بعد إصابتها و3 من عائلتها بفيروس كورونا.. صابرين توجه تحذيرا للمواطنين

روت الفنانة صابرين ، تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.





وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".





ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها ، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.





وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".

وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس.

وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.