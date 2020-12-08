ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إصابتها و3 من عائلتها بفيروس كورونا.. صابرين توجه تحذيرا للمواطنين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
Advertisements
عادل نصار
روت الفنانة صابرين، تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به. 

وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا". 

ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة. 

وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".
 
وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس. 
 
وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: فقدان حاستي الشم والتذوق دليل إصابة بفيروس كورونا.. احترس منها

الصحة تحدد 3 حالات للاشتباه فى الإصابة بكورونا.. تفاصيل

يسبق فقدان الشم والتذوق.. علامة تفيد الإصابة بـ كورونا

بعد إصابتها بكورونا.. بسمة: مش بلوم حد إلا نفسي.. وأهملت الكمامة

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

فقد حاستيّ الشم والتذوق| آسر ياسين يثير جدل إصابته بـ كورونا

ترشيحاتنا

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بعد إصابتها و3 من عائلتها بفيروس كورونا.. صابرين توجه تحذيرا للمواطنين

مستريح الشرقية.. نصاب يجمع مليار جنيه من أهالي ديرب نجم

شاهد.. ميلانيا ترامب تترك هدية داخل البيت الأبيض في انتظار عائلة بايدن

الأزهر يثمن مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد