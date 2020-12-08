جامعة بنها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2020



وقال السعيد إن جامعة إندونيسيا قد أعلنت نتيجة الإصدار الجديد لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2020 لتحافظ جامعة بنها على تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بترتيب 354 ضمن 912 جامعة حول العالم ومحليا احتلت الترتيب الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة التي ظهرت بتصنيف هذا العام.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.





وأشار الجيزاوى إلى أن التصنيف يشتمل على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.





وقد ظهرت 8 جامعات مصرية بين حكومية وخاصة إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد افتتح "أون لاين" أعمال المؤتمر العلمى الثانى عن علوم هندسة المواد والذى نظمته وحدة الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يومى 5 و6 ديسمبر الجارى.





وقال السعيد هذا المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة والذي تعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.





وقالت الدكتورة سهير نجم مقرر المؤتمر إن المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور مصطفى السيد الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، والدكتور لطيفة النادى مؤسسة معهد الليزر فى الشرق الأوسط.





كما شارك فى المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية وتونس وليبيا وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.





من ناحية أخرى نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دورة تدريبية عن التداول الآمن للمواد. والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم.





وقال الجيزاوي إن الدورة تناولت كيفية التعامل الآمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل وتقسيم المواد الكيميائية من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة علي العاملين داخل المعامل، وأيضا التعرف على مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين.

