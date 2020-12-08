إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا





يوسف فياض، شاب فى الفرقة الثانية كلية العلاج الطبيعى بجامعة سيناء ، عانى أعراض كورونا فى ظل إمتحانات الميدتيرم بالجامعة فتواصل مع الدكتورة الجامعية المختصة بالمادة وطلب منها أن يؤجل إمتحانه ورفضت فاضطر "فياض" لحضور الإمتحان.





وإثر هذا المجهود توفى يوسف فى الحال ، مما أثار نفور الطلاب من الدكتورة والمطالبة بإقالتها.





وأرسل الطالب للدكتورة رسالته قائلًا:"السلام عليكم يا دكتور لو سمحتى انا لسة راجع من عند الدكتور وقاللى عندك اشتباه كورونا وكده مش هقدر اجى امتحان بكره فبكلم حضرتك عشان اشوف هعمل ايه".





وردت الدكتورة عليه :" البس الماسك وتعالى مفيش اعذار طالما مجبتش النتيجة وطلعت بوستف".









وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى:





-مات علشان امتحان ، ربنا يرحمه ، وحسبي الله ونعم الوكيل .

#يوسف_فياض_مات

-الله يرحمك يا يوسف لم تستطع الانتصار على كورونا ولم تستطع اخذ حقك في الرعاية الصحية ولما تستطع اخذ حقك في تأجيل امتحاناتك #يوسف_فياض_مات



-ي وجع قلب اهلك عليك ميد ترم ايه اللي يخليك تكون سبب ف موت بني ادم في الجنه ي يوسف بإذن الله



-يا قلبي يا ابني قلب مكسورالله يرحمك ويصبر قلب امك يارب ارفع عنا الوباء والابتلاء وارحمنا #يوسف_فياض_مات



#حياة_أولادنا_اهم_من_الامتحانات #يوسف_فياض_مات حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي كان السبب وربنا يصبر أهله ويرحمنا برحمته



-إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان #يوسف_فياض_مات

-مافيش حاجه تكسر القلب قلب مكسور اكتر من إني أقرأ خبر إن شاب متعلم ومتفوق وخلوق وله مستقبل واعد دول المستقبل دول الأمل دول بكره شاب زي الورد راح.

#كورونا مافرقت بين شاب بتفتح دنيته للبدايه وكبير بالعمر يكفيكم شر عقليات الجهلاء أعداء العلم لما يتحكمو وجه عابس #يوسف_فياض_مات



-مش هننساك قلب مكسور #يوسف_فياض_مات

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج #يوسف_ فياض_ مات.