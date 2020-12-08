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تعليم

أسامة الأزهري: رفع السلاح وعدم الانتماء للأوطان نابعان من فكر حسن البنا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وذلك على هامش الندوة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت عنوان "دور الدين في مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن".
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وخلال اللقاء أهدى الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، درع جامعة بنها للدكتور أسامة الأزهري تقدير لدوره في محاربة الفكر المتطرف وتوعية الشباب.

وأكد الأزهري خلال كلمته بالندوة أن 9 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد ولا بد من تفعيله بشتى الطرق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم التي حثت على محاربة الفساد والمفسدين، موضحًا أن أخطر قضايا الفساد هي الإرهاب ورفع السلاح على الآمنين. 

وأشار إلى أن هناك سلسة من التيارات والأفكار المتطرفة ظهرت خلال الفترة السابقة منذ انطلاق فكر حسن البنا التكفيري، حتى وصل إجمالي هذه التيارات المتطرفة إلى 40 تيارًا، وأنه هذه التيارات كلها تشترك في 7 مصطلحات هدامة، وتولد منها ما يزيد عن 35 فكرة تبنتها هذه التيارات التكفيرية.

وتابع أن التيارات المتطرفة وعلى رأسها الفكر الذي تبناه حسن البنا أن إدارة شؤون البلاد من أصول الدين وهو عكس ذلك بل أنها من الأمور الفرعية، ومن هذا التبني ظهرت الأفكار الهدامة والتفكيرية التي كفرت كل من خالفها وظهور حالات عدم الانتماء للوطن وعدم الولاء ورفع السلاح لتدمير الوطن. 

واضاف أن تلك التيارات المتطرفة تبنت التفكير بأن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب لا قيمة له وأن الوطن مقابل الأمة، وهذه كلمة مغلوطة فالوطن عبارة عن شعب له تاريخ وحضارات ومئات من العلماء والقادة والمفكرين.
وفى نهاية اللقاء حرص "الأزهرى" بالرد على تساؤلات الطلاب الذين طرحوها حول القضاى التى شملها جدول الندوة حول مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن.
أسامة الأزهري: رفع السلاح وعدم الانتماء للأوطان نابعان من فكر حسن البنا
أسامة الأزهري: رفع السلاح وعدم الانتماء للأوطان نابعان من فكر حسن البنا
أسامة الأزهري: رفع السلاح وعدم الانتماء للأوطان نابعان من فكر حسن البنا
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