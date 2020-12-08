كشف علاقته بإحدى قريباته.. حبس قاتل طفل الخانكة

أمر محمد العبودي رئيس نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لاكتشافه علاقته العاطفية بإحدى قريباته. لاكتشافه









كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بدفن جثة الطفل عقب ورود تقرير الطب الشرعي.





وكان قد تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز.





وتبين أن الجثة تعود للطفل يوسف 6 سنوات طالب يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عامل 18 سنة ومقيم دائرة المركز واعترف المتهم وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة من أقارب المجني عليه 14 سنة طالبة.





وبتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما ما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وافتضاح أمره.





وعلى إثر ذلك قام باقتياده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقًا مستخدمًا رباط بنطال الترننج الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور عليه.





من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها كشف غموض حادث قيام موظف بالمعاش بالانتحار وشنق نفسه فى سقف حجرة نومه بمنزله فى شبين القناطر وتم نقل الجثه الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين بلاغا من الاهالي يفيد العثورعلى جثة موظف بالمعاش تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رءيس مباحث المديرية.





وتبين أن المتوفى يدعى محمد ا م 62 سنه موظف بالمعاش وأنه من محافظة الدقهلية ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر وان الأهالي عثروا عليه معلقا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله وقاموا بنقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.