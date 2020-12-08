ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام يفتتح ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.. صور

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
افتتح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري «السيد المستشار النائب العام» بوصفه رئيسًا «لجمعية النواب العموم الأفارقة» ورشةَ عمل للسادة أعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، تنظمها «النيابة العامة المصرية» بالشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة (IOM)» في مجال مكافحة الجرائم العابرة للأوطان، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ شارك بالورشة مجموعة من النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء بالنيابات العامة وأجهزة الادعاء العام من نحو اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference» في ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها كافة الدول لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).

إذ أكد في مستهل كلمته الافتتاحية عقد الورشة إيمانًا بضرورة تعظيم الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالجمعية في مجال مكافحة تلك الظواهر الإجرامية الدولية بالقارة الإفريقية، ولدراسة ملامحها وأسباب وجودها وأطر وكيفية مجابهتها.

وأشار إلى تفاقم آثار تلك الظواهر على نحو خطير في ظل العولمة التي خلقت مناخًا خصبًا لانتشارها، وسهلت انتقال الأشخاص والأموال فيها، مما ساهم في نمو وتطور الجماعات الإجرامية المنظمة التي تضطلع بارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، وأكد أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التي انتشرت في شتى بقاع الأرض وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات، إذ تُعدُّ أحدَ مظاهر العبودية في العصر الحديث. 

وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز للقارة الإفريقية جعل من دُولها مسرحًا لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وأن الجناة فيها يستغلون تعدد الأنظمة القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية للإفلات من الملاحقة والعقاب، مما يحتم عليها السعي إلى تعزيز التعاون الدولي القضائي فيما بينها بما يكفل مكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها، وأن أهم سبل هذا التعاون إنشاء شبكات إقليمية تيسر المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية، وتبادل المعلومات والأدلة وتسليم المجرمين ومصادرة واسترداد متحصلات تلك الجرائم، إذ أكد أن «جمعية النواب العموم الأفارقة» تُعدّ نموذجًا رائدًا يُحتذَى به في هذه التعاون بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام.

وكذا أكد أن تدريب أعضاء النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بصفة دورية يُعَدّ أهم الركائز التي تضطلع بها الجمعية، وتُوليها «النيابة العامة المصرية» -بوصفها رئيسًا لها- أهميةً قُصوى. 

واختتم كلمته الافتتاحية بإعرابه عن اعتزازه بافتتاح الورشة وتأكيد تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون الفعَّال في مجال مكافحة هذه الظواهر الاجرامية وغيرها من الجرائم، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء بالجمعية. 

هذا، ويُذكر أن الورشة منعقدة لمدة يومين ينتهيان يوم الأربعاء التاسع من شهر ديسمبر الجاري، ويتضمن برنامجها عقد جلسات يقدمها ممثلون عن الدول الأعضاء وآخرون من دول خارجها للاستفادة من خبراتهم حول دور الجمعية في تعزيز التعاون الدوليِّ لمكافحة الجرائم المنظمة، واستعراض الإطار القانوني الدولي لجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وآثارها، والجرائم ذات الصلة بها، واستعراض تجارب ناجحة لمكافحة تلك الجرائم بالدول الأعضاء وبالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا استعراض التحديات التي تواجه أجهزة الادعاء العام خلال مكافحة تلك الجرائم ومناقشة سبل تذليلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النائب العام يحضر اجتماعات مؤتمر دول الأطراف العاشر لاتفاقية الأمم المتحدة

مؤتمر مكافحة الجريمة يعتمد مقترح النيابة العامة لتنظيم التعاون الدولي في استرداد الآثار المهربة

النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد

إطلاق حملة توعية بشأن مكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

«النائب العام» يفتتح ورشة عمل عن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله «بجمعية النواب العموم العرب»

ترشيحاتنا

مدبولي لـ مجموعة مواجهة كورونا: التزموا بالإجراءات الاحترازية وطبقوا الغرامات على المخالفين

الإمارات : علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي للمحافظة على الأمن العربي

أخبار الفن.. أيتن عامر ترد على انتقادات بسبب قبلة زوجها.. وميريام فارس تكشف عن وجه طفلها لأول مرة

رغم هجومها على مصر| منتجة أردنية تحصل على 20 ألف دولار من مهرجان القاهرة السينمائي

أول تعليق من البرلمان بعد إقرار النظام التراكمي على الثانوية العامة

القائمة النهائية.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن الـ 21

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارات الملوك والأمراء.. ثكنات عسكرية متنقلة من الفولاذ والتيتانيوم.. صور

مواصفات بيجو 508 peugeot 2021 في السعودية.. صور

بعد علاقته بالسرطان .. الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل .. وأحسن الأنواع