قطع المياه 5 ساعات عن مدينة شبين القناطر .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مناطق "الوكلاء والدلتا وعزبة أبو خضرة اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم زهر مرن بمدينة شبين القناطر.









وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه، على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.





وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية قد اعلن رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه.





واوضح رئيس شركة المياه أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه.





وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة والتي كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.





وأكد أنه بلغ إجمالي المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.





من جانبه كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية بشن حملات مكبرة والتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة جميع الإشغالات والمخالفات والتعديات على طريق القناطر الخيرية واتخاذ أقصى العقوبات للمخالفين.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ على طريق قليوب القناطر الخيرية، حيث تم المرور على عدد من الكافيتريات للتأكد من تراخيصها والتزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كما تم ازالة عدد من المخالفات والإشغالات التي كانت تتسب في عرقلة الحركة المرورية وتشوية المظهر الحضاري لتلك المدن.





وخلال الجولة كلف المحافظ رؤساء المدن بالإزالة الفورية للمخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها وتحويلهم للنيابة العسكرية فورا.





وتابع أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة.





وأكد المحافظ أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كل مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.