ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مع قرب صدور الاشتراطات الجديدة للبناء.. وزير التنمية المحلية: إصدار التراخيص حق أصيل للمحليات.. وقاسم: تجهيزها خلال أيام وعرضها على الرئيس.. خبير: تحديد مدة زمنية ضرورة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص والرخصة مميكنة
  • الجامعات ستشرف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء
  • التنمية المحلية لــ "صدى البلد":
  • إصدار الرخصة سيكون محدداً بفترة زمنية محددة
  • مستشار وزير التنمية المحلية السابقة:
  • يطالب بتحديد مدة زمنية محددة لإصدار الترخيص منعًا للتلاعب
  • ميكنة الترخيص شهادة لا يمكن التلاعب فيها

كشف وزير التنمية المحلية عن دور الجامعات في إصدار تراخيص البناء بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتولى الجامعات إصدار التراخيص، مؤكدًا على أن إصدار التراخيص حق أصيل للمحليات ولكن الجامعات ستتولى الإشراف الفنى.. وحول هذا الدور وأهميته ومميزاته في إصلاح منظومة البناء وضبط العمران والقضاء على العشوائية والشكل غير الحضارى للبناء.. تحاورنا مع مسئولى المحليات وستسرد السطور القادمة آراءهم.. 

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن ان الاشتراطات الجديدة للبناء والخاصة بإصدار تراخيص البناء ستكون محددة بفترة زمنية محددة ، مؤكدًا أن هذا الأمر بناء على طلب القيادة السياسية منعا للتلاعب.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان ميكنة التراخيص أى أنه سيتم التقديم والتعامل من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات في التقديم والحصول عليها، ويتم الفحص  والدراسة من خلال جميع الجهات المسئولة عن الترخيص وكذلك مراكز الجامعات.

وحول مواعيد اصدار التراخيص قال قاسم: إن وزير التنمية المحلية، أكد أن اللجنة المسئولة عن اشتراطات البناء الجديدة في اجتماعات مستمرة للانتهاء من الاشتراطات وعرضها على رئيس الجمهورية خلال أيام.

من جانبه، قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،ان الجامعات ستتولى الاصدار الفنى للتراخيص على ان تقوم الادارة المحلية بالاصدار الادارى واستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بالتراخيص ،موضحا ان هذا هو الغرض من إسناد مراجعة الرسوم الهندسية للجامعات ومطابقة الرسوم الفنية للبناء .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إسناد الرسوم الهندسية للجامعات والأمور الفنية الخاصة بالبناء له عدة مميزات منها الحفاظ على سلامة البناء، وضمان سلامتها لأن هناك الكثير من العقارات تم بناؤها بالمخالفة لأصول البناء، ويضمن عدم مخالفة صاحب الرخصة للرسوم الهندسية أى أنه سيتم تحديد الأدوار ولا يستطيع صاحب الترخيص أو مهندس الادارة الهندسية مخالفة الترخيص.

وتابع: إن هذا الإشراف سيعيد النسق المعمارى للمبانى المصرية، وسيقضى على عشوائية البناء، وسيقضى على تلاعب بعض موظفى الإدارة الهندسية في إصدار التراخيص، موضحًا أنه لا يكون هناك تعامل مباشر بين طالب الرخصة والجامعات وبالتالى لن يكون هناك فساد أو محسوبية لأحد وسيتم التعامل مع الرخصة من خلال رقم قومى في كل الجهات المختصة بالترخيص.

وأشار إلى أن ميكنة الترخيص تعنى أنه سيتم الحصول على شهادة لا يمكن التلاعب فيها ، كما أن الوحدة السكنية ستحصل على رقم قومى وهذا سيؤدى إلى معرفة حجم الثروة العقارية وسيقضى على ظاهرة الكحول ويضمن حق المواطنين ويمنع التلاعب.
  
وطالب الجندى تحديد موعد محدد لإصدار الترخيص منذ تسلم الأوراق كاملة وسليمة حتى لا يكون المواطن تحت رحمة أحد من الجامعات أو الإدارات الهندسية بالمحليات.

وكان قد إكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الاشتراطات الجديدة للبناء تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها ، موضحًا أنه يجرى حاليا إجراء مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص وستكون الرخصة مميكنة.

وقال إننا نريد عمراناً منضبطًا فى الفترة القادمة لاستعادة الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانة مصر، مشيرا الى اننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل الى الحل والشكل الأمثل وسيتم العرض على رئيس الجمهورية .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وإنما هى اختصاص اصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء وإجراءات إصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى إصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات،موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لإصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.

يذكر أن هناك قرارًا من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، و لا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث إنها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بنايات ليست عشوائية وإنما مخططة ومدروسة.

وتم السمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: تولي الجامعات إصدار تراخيص مخالفات البناء يقضي على فساد المحليات

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات.. نواب: يضمن عدم ظهور العشوائيات .. ويغلق أبواب الفساد الإداري

التنمية المحلية لـ صدى البلد : تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء للجامعات قريبا

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق يوضح مزايا وعيوب إصدار تراخيص البناء من الجامعات

أستاذ إدارة محلية: يجب إصلاح الخلل وزيادة مرتبات الإدارات الهندسية

بعد إسناد إصدار تراخيص البناء للجامعات.. جدل عن مزايا القرار.. مجلس الوزراء سيعلن عن آليات التنفيذ عقب صدور اشتراطات البناء.. الجندي: يحد من الفساد.. وعرفة: يجب إصلاح الإدارات الهندسية

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

شاب مصري يجني ثروة هائلة من تجارة السم.. الجرام بـ 10 آلاف دولار

شاهد .. أهداف وملخص مباراة يوفينتوس وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

وفاء عامر تعترف بخبر عن الإصابة بـ كورونا.. فيديو

تراجع أحمد طنطاوي بعد فرز 80 % من صناديق الدائرة الأولى بكفر الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد