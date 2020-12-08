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رياضة

طارق يحيى: أتمنى أن يسير الزمالك بشكل أفضل .. ولا نخشى مواجهات الدوري

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:36 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
أكد طارق يحيى رئيس لجنة قطاع الناشئين بنادي الزمالك أنه يتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأولوية فى النادي حاليا للفريق الأول ثم قطاع الناشئين والأمور تسير بشكل مميز وسيكون هناك اجتماعات فى الفترة القادمة لوضع الاستراتيجية".

وأضاف: "نقوم بعمل كبير فى قطاع الناشيين بجميع المراحل السنية وأخرجنا العديد من النجوم الموسم الماضي أبرزهم حسام أشرف وأسامة فيصل".

حرصت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي  الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، على إعطاء تعليمات لموظفي إدارة المالية بتسلم مبلغ  40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي وفقا للبيان الصادر لمجلس إدارة النادي.

وتتمثل المبالغ المالية في مقدم رعاية النادي للموسم الجديد، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد.

فيما  استقر مسئولو نادي الزمالك على تشكيل جديد للجنة الكرة بالنادي لتضم عدة نجوم هم  فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد دونجا وحسين السيد.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، التي يرأسها المستشار أحمد البكري تعيين فتحي سند متحدثًا رسميًا باسم النادي الأبيض.
وفي نفس الوقت اتخذت اللجنة قرارا بعودة الدكتور نبيل عبدالفتاح لتولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي الأبيض، بعد أن كان رحل عن القلعة البيضاء خلال الأشهر الماضية بسبب خلاف قوي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
وكانت الساعات الماضية شهدت جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبين اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، وتم خلالها اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث جاءت على النحو التالي:

تعيين خالد رفعت مديرًا للتسويق والاحتراف بنادي الزمالك، وتعيين نصر عزام المستشار القانوني والمحامي الرياضي لنادي الزمالك، وتعيين حسين السمري مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك.

 وأردف :"الزمالك فى الموسم الماضي فاز على جميع الأندية الكبيرة ولا أري أى فرق بين بداية الدوري مع فريق كبير او صغير".

وأضاف: "البطل لا ينظر إلى من يواجه فى البدايةأو النهاية وجمهور الزمالك يستحق الكثير لأنه يقف مع الفريق فى كل المحن والأزمات".
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