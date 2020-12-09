تحذير من رياح وأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دى أم سى حالة الطقس اليوم، الأربعاء، حيث سقطت أمطار خفيفة على غير المعتاد في هذه الأيام بالساعات الأولى من صباح اليوم في القاهرة الجديدة ووسط البلد والسادس من أكتوبر.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأن يكون الجو مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14
دمياط العظمى 22 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 13
السويس العظمى 22 والصغرى 13
العريش العظمى 23 والصغرى 12
طابا العظمى 24 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16
الغردقة العظمى 26 والصغرى 15
الفيوم العظمى 23 والصغرى 11
بني سويف العظمى 23 الصغرى 10
أسيوط العظمى 25 والصغرى 10
وقد حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مت تغيرات طارئة فى أحوال الطقس اليوم، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد تتابع حالة الطقس على مدار 24 ساعة، وفى الساعة الـ4 صباحا تم رصد وجود سحب قادمة من غرب البلاد.
وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، هناك بعض قطرات المياه وبعض الأمطار الخفيفة التى سقطت على مناطق متفرقة من القاهرة وبعض محافظات الوجه البحر ومحافظات السواحل الشمالية.
وتابعت أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار حتى فترة الظهيرة، ولكن نشاط الرياح التى تم الإعلان عنها البارحة سيكون موجودا، لافتة إلى أنها ستوجد على القاهرة والسواحل الشمالية للبلاد والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وأكدت أنه بدأت بالفعل الرؤية الأفقية تقل فى القاهرة بالفعل بفعل تأثير تلك الرياح، متابعة أن الرياح مازالت هادئة ويتزيد نشاطها مع تقدم ساعات النهار.