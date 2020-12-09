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أخبار البلد

السيسي لـ وزير الاقتصاد الفرنسي: نتطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون الصناعي والتكنولوجي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان  وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس علي اداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، وهو الامر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، ذلك بالاضافة الي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات. 

 من جانبه، اكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.
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