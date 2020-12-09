هل يجوز تغيير النذر من الذبح لشراء لحم؟ .. الإفتاء ترد

نذرت أن اذبح جدي لوجه الله فهل يصح ان اشتري لحم حرصا على زيادة الكمية لتوزيعها على الفقراء؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على "يوتيوب".





وأجاب "شلبي"، قائلًا: يجب ان تلتزم بما نذرت بالضبط، وهو ان تذبح الجدي، وان كنت تريد الزيادة فيمكن بعد الذبح ان تشتري لحم أكثر لتفوز بثواب أكثر، لكن يجب ان تلتزم بما نذرت أولا ثم تزيد ما تريد وكله خير .



