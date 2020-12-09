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فن

تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - كيرلس صلاح- عمرو سيد
شيعت جنازة الراحل المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري منذ قليل من امام مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وتوفى اليوم المهندس محمود البحيرى والد الفنانة داليا البحيرى، واقيمت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الصديق بمساكن شيراتون. 

ونعى الفنان أحمد فريد، والد الفنانة داليا البحيرى قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء". 


وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير بـ (فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور
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