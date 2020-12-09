الجنة تشبه طهر قلبك.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة موثرة لوالدها الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت عبر خاصية الاستوري : رحلت من الدنيا لان الجنة تشبة طهر قلبك تماما ، اللهم متع روح أبي بنعيم جنتك الذي لا يفني يا الله.





يذكر ان عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن سعادتها بتقديم أغنية "بنت أبوها"، فهي تحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.





وأكدت إيمي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأغنية الجديدة تعبيرا عن حبها لوالده، خاصة أنها تشعر بحالة غريبة بعد وفاته، خاصة أنه مر على وفاته عام.





وأضافت: "اشتقت لوالدي وأشعر بأنه في مكان أفضل وأريد أن أوجه له رسالة: وحشتني أوي يا حبيبي".





من ناحية أخرى، نشرت إيمي فيديو جديدا لآخر أعمال والدها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت إيمي قائلة: "آخر أعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي إخناتون ف مراكش ربنا يرحمك يا حبيبى".





وأضافت: "ويكرمك يا عمر واشوفك أحمد ممثل في الدنيا اللى خلف مماتش".





وحاز الفيديو على إعجاب كثير من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم: "ما بين الله يرحمه، تعيشي وتفتكري، ربنا يصبرك".



