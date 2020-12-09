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فن

مريم الخشت تبرز أنوثتها بفستان أنيق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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قسم الفن

ظهرت الفنانة  مريم الخشت  بفستان أنيق  يبرز أنوثتها على السجادة الحمراء  لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى .


وشاركت مريم الخشت  في مسلسل "ليه لا" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.


يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.


مريم الخشت من مواليد القاهرة بدأت التمثيل منذ الطفولة والقيام بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة، كما عملت في إذاعة الراديو في محطة "Mega FM 92.7" والدها هو الشيف الشهير "عماد الخشت"، مقدم برنامج الطهي "طبخة ونص" على قناة "CBC سفرة" ووالدتها هي الفنانة "زينب مبارك" وهي أيضًا كاتبة وممثلة ومؤدية صوتية ومن أشهر أعمالها هو دور " ملعونة " في فيلم ديزني الشهير " الأميرة النائمة " (النسخة العربية).


جدير بالذكر أن جدودها (أحمد مبارك - عبد العظيم الخشت) من الأم والأب كانا أصدقاء وبينهما شراكة وهي "أفلام مبازيم" .وتعتبر مريم نفسها مدافعة عن حقوق الحيوان من الدرجة الأولى حيث ترفض تماما التجارب التي تتم على الحيوانات.


بدأت مسيرتها في المسلسلات عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها "فيسبوك" إذا كان هناك أحد يريد التمثيل وبالفعل تقدمت ونجحت "مريم الخشت" وتم ترشيحها في مسلسل لا تطفئ الشمس (مسلسل) بدور "شهيرة" ليكون أول مسلسل تقوم به.

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