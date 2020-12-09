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أخبار العالم

بمشاركة إسرائيل.. 3 دول عربية تشارك في اجتماع وزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:52 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
 حضر الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي  وزير الداخلية مساء اليوم "الأربعاء" اجتماعًا عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي يضم كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب إسرائيل، التي انضمت اليوم رسميًا لهذا التحالف الدولي.
 
ورحب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع ب أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل الذي يمثل بلاده في الاجتماع، بعد انضمامها إلى التحالف، واصفًا ذلك بأنه  يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها.

 وأكد وزير الداخلية الإماراتي  في كلمته بالاجتماع، أن التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكّن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا، مشيرًا  إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التغييرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية.

وأشار  إلى أن التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية وإنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمل التحالف، تعود بالفائدة والخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعمّ العالم أجمع.

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