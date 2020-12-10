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مرأة

اكتشف ما يخبئه لك برجك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12/9 /2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك ويجب أن تنتبه لحقوقك ولا تندفع في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وصحيا: تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتأنى في انفعالاتك وفي ردود أفعالك مع الطرف الآخر.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر ما زال في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا وتشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: ما زال الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجر حيوية ونشاطا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك بالأهل والأحباب وأن تركز على اللازم عمله وإنجازه.
مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم أن تدرس جيدا أمورك المهنية والمالية كي تتخذ قرارات صائبة


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.
عاطفيا: تناغم الشمس مع القمر يمنحك يوما من السعادة العاطفية الخالصة.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة قد يجعلك تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تُحكّم عقلك وتهتم بصحتك وسلامتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: المريخ في منزل الحب يجعلك تشعر بأهميتك ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات جديدة ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر معاكسا والفلك يطالبك بتوخي الحيطة والحذر الزم الكتمان في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.
مهنيا: تناغم الشمس مع القمر يدعمك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تدعمك وتجعلك أكثر سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس.
مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ بمنزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتعتني بخطواتك وابحث سبل تنمية مدخراتك.
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