اكتشف ما يخبئه لك برجك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12/9 /2020



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك ويجب أن تنتبه لحقوقك ولا تندفع في قراراتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وصحيا: تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتأنى في انفعالاتك وفي ردود أفعالك مع الطرف الآخر.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: القمر ما زال في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.







السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا وتشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.







الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: ما زال الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجر حيوية ونشاطا.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.







العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك بالأهل والأحباب وأن تركز على اللازم عمله وإنجازه.

مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم أن تدرس جيدا أمورك المهنية والمالية كي تتخذ قرارات صائبة







الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.

عاطفيا: تناغم الشمس مع القمر يمنحك يوما من السعادة العاطفية الخالصة.







العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة قد يجعلك تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تُحكّم عقلك وتهتم بصحتك وسلامتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.



