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تكنولوجيا

بسعر 1700 جنيه.. جيونى تطلق هاتف K30 Pro الشبيه بـ هواوي ميت 30 برو.. صور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
هاتف K30 Pro
هاتف K30 Pro
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جيوني Gionee الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث تحت اسم K30 Pro، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت، وبطارية كبيرة بقوة 4000 مللى أمبير في اساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فأن هاتف K30 Pro من جيوني، تم تصميمه بشاشة من نوع  IPS LCD، ,بقياس 6.53 بوصة، وبدقة 1520×720 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.


وتظهر الصور الرسمية للهاتف أنه يحتوي على حساس البصمة تحت الشاشة، إلا أن شاشته من نوع IPS LCD  لا يمكن وضع مستشعر الحماية البوميترية تحتها، ولكن بدلا من ذلك يقدم هاتف K30 Pro، حلا مثبتا على ظهر الهاتف قريبا من إعداد الكاميرا الخلفية التي تأتي في شكل دائري شبيهة بتلك الموجودة في جهاز Huawei Mate 30 Pro.

ويعمل هاتف K30 Pro، بمعالج ثماني النوى من إنتاج شركة MediaTek بتردد 2 جيجاهرتز، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويقدم هاتف Gionee K30 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما بالنسبة لدقة الكاميرتين الاخرتين غير معروفين، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة.

ولسعره المنخفض، يعمل هاتف K30 Pro، بإصدار قديم من نظام التشغيل أندرويد 7.1.1، ويتوفر الهاتف الذكي في ثلاث خيارات لونيه هي الأزرق والأبيض والأسود.

ويتوفر هاتف K30 Pro، بسعر 110 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 1,725 جنيها مصريا)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر خيار 8 + 128 جيجابايت بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 1882 جنيها مصريا).
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هاتف K30 Pro هاتف K30 Pro
هاتف K30 Pro هاتف K30 Pro
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