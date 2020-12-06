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تكنولوجيا

إدانة شركة هواتف صينية شهيرة زودت 20 مليون موبايل ببرامج خبيثة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:00 م
أحد هواتف شركة جيونى
أحد هواتف شركة جيونى Gionee
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شيماء عبد المنعم
أصدرت محكمة صينية حكما في قضية تتعلق بالشركة المصنعة للهواتف الصينية جيونى Gionee، والتي أضافت متعمدة برمجيات خبيثة في مئات الملايين من الهواتف الذكية دون علم المستخدمين.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كانت الشركة الصينية جيونى Gionee، قد قامت بإخفاء برنامج ضار يعرف باسم حصان طروادة Trojan Horse، على أكثر من 20 مليون جهاز أندرويد مقابل أموال من إعلانات مستهدفة غير مرغوب فيها وأنشطة أخرى تضر بالمستخدمين.




وقد أطلقت Shenzhen Zhipu، وهي شركة تابعة لـ جيونى تمتلك 85٪ من أسهمها، تحديثا يحمل البرامج الضارة للهواتف الذكية التابعة لها والتي تم بيعها في شهر ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019، وذلك باستخدام تطبيق ما يسمى "Story Lock Screen".


وكان أول الأجهزة التي أصيبت ببرنامج يدعى "Dark Horse Progra"، منذ قرابة العامين والتي استمرت طيلة أكثر من عام كامل، قبل أن تعثر عليها شركة "Upstream"، لمكافحة احتيال البرامج الخبيثة، حيث رصدت الشركة فيروس "حصان طروادة"، في هواتف ذكية تم بيعها في إثيوبيا، والكاميرون، ومصر، وغانا، وجنوب أفريقيا.


ويقال إن شركة جيونى Gionee، حققت خلال تلك الفترة حوالي 4.2 مليون دولار، مما أثر على 21.75 مليون هاتف ذكي، وذلك بعد دفع أحد التطبيقات التي تم استخدامها لإدراج إعلانات غير قانونية.


وأدانت المحكمة الصينية مسئؤلى شركة "جيوني" في هذه القضية، من بينها "Xu Li" الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب Jia Zhengqiang، وZhu Ying، وPan Qi، بتهمة التحكم بشكل غير قانوني في الأجهزة المحمولة، وحُكمت عليهم بالسجن من 3 أشهر إلى 3.5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 30 ألف دولار لكل منهم.
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