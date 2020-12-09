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أخبار العالم

بوتين يرد على شائعات إصابته بمرض خطير

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:08 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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محمد عثمان
علق قصر الكرملين الروسي، على الشائعات التي ظهرت في الآونة الأخيرة حول حياة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الشخصية وحالته الصحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يهتم بالتقارير التي تتناول حياته الخاصة وسوء حالته الصحية المزعومة، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول كيفية تعامل بوتين مع التقارير التي تتناول حياته الشخصية وعائلته والمحيطين به: "لا فلاديمير بوتين لا يهتم بذلك، كما أن عدد هذه المنشورات في زيادة مستمرة".

وأضاف: "تلك المنشورات تلاحق الرئيس دائمًا ولم يبد لها الكثير من الاهتمام".

وأوضح بيسكوف أن الكرملين يفضل تجاهل مثل تلك التقارير حتى لا تصل لهدفها المتمثل في محاولات لتشويه سمعة الرئيس، مضيفًا: "إنها مجموعة من الشائعات المختلفة في الأساس. أكرر نحن نعلم من يفعل ذلك ونعلم أنه مستمر في ذلك".

واعتبر المتحدث باسم بوتين، أن التقارير الأخيرة المتعلقة بحالة بوتين الصحية محض هراء.

وأكد بيسكوف أن بوتين لا يعاني من أي أمراض على الإطلاق قائلًا: "لو كانوا سألونا كنا سنجيب".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخطط الكرملين لتغيير سياسة التغطية للحياة الشخصية للرئيس الروسي بطريقة ما نحو مزيد من الانفتاح، أجاب بيسكوف قائلًا "إن الرئيس رد بنفسه على هذا السؤال مرارا".

وتابع: "أنظر إلى جميع إجاباته. لقد أجاب حرفيًا على هذا السؤال مرات عديدة".

ولفتت وكالة "تاس" الروسية إلى أن بوتين سُئل أكثر من مرة عن حياته الخاصة، لكن الرئيس عادة ما يفسر الغموض عن حياته الشخصية من خلال المخاوف الأمنية ورغبته في الحفاظ على أقاربه حتى يتمكنوا من عيش حياة طبيعية.

وتأتي تعليقات الكرملين، بعدما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن بوتين مصاب بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) ويستعد للتنحي العام المقبل.

ونسبت الصحيفة تقريرها إلى البروفيسور سولوفي، الذي قال لمحطة إذاعية في موسكو إن بوتين يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية.
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