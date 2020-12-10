أخبار التوك شو: لحظة مغادرة السيسي لـ فرنسا.. أحمد موسى: الرئيس وجه رسالة مهمة لأوروبا.. تفاصيل حادث قطار المنصورة.. حسام حسن يروي تفاصيل إصابة شقيقه

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:







قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك مالا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية تستهدف شعبنا.

وأوضح موسى أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية يتصدر صفحتها الأولى، مؤكدًا أن هذه الصحيفة عالمية، والسيسي أكد أن القنوات الإرهابية تذاع على القمر الصناعى الأوروبي.









غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الفرنسية متوجهًا إلى أرض الوطن، عقب زيارة ناجحة للعاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا كافة القضايا المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية، وشهدت الزيارة التطابق في كافة الاتجاهات السياسية والأمنية والاقتصادية.









قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ فرنسا شملت مباحثات كثيرة كان منها تدعيم لـ العلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية السلام والأوضاع فى شرق المتوسط و الوضع الحالى فى ليبيا، وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا ان الرئيس تحدث عن ملفات كثيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه تم التأكيد على الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وأن هناك تطابق كبير بين الجانب المصري و الفرنسي، والجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا، و القضاء على العناصر الإرهابية، معلقًا " الجانبين يدعمان التوافق الليبي – الليبي"









عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لحادث قطار المنصورة الذي ادى الي احداث اصابات بعد انفصال عربة عن القطار بمحطة المنصورة في مصر.

وأظهر الفيديو أن القطار كان قادما من المطرية المنصورة وقد اصطدم بحواجز مثبتة برصيف المحطة وان هيئة الاسعاف في منطقة الدقهلية ارسلت 12 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين .







قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ، إن وزارة الاوقاف تشدد علي المواطنين اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الوزارة وهي عبارة عن ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي مع جلب كل شخص مصليته معه .

وأضاف جابر طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الوزارة تقوم يوم الاربعاء والخميس وقبل صلاة كل جمعة في الاسبوع بأعمال التطهير والتعقيم الكامل للمساجد بالاضافة الي جميع الاماكن التي تخضع لملامسة المصلين .







روى الكابتن حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، ما جرى في الحادث الذي تسبب في إصابة شقيقه اللاعب الدولي السابق إبراهيم حسن، على طريق الكورنيش بالإسكندرية.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة مصر للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع على طريق الكورنيش بالإسكندرية، مضيفا أن هذا الطريق يوجد عليه سباقات وسرعات زائد وأخطر نسبة حوادث على كورنيش الإسكندرية.









أكد المهندس عصام صدومة شقيق المهندس صبري صدومة صاحب واقعة ألقاء الاموال من بلكونة شقته أنه لا صحة على الإطلاق للأنباء التي تم تداولها بالقبض على شقيقي.

وأضاف صدومة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور اتصلت للإطمئنان على شقيقي ووجدت أنه يقوم بالتسجيل مع إحدى القنوات الخاصة وأكد لي أنه خبر كاذب ولم يتم القبض عليه.







قال الدكتور أشرف يعقوب مستشار امراض الباطنة والقلب ، إن الـ 6 اشخاص الذين توفوا في تجارب لقاح "فايزر" و"بيونتك" ليس لهم اى علاقة بفيروس كورونا وتوفوا بسبب أمراض تخصهم وهى أمراض مزمنة وليس بسبب تعاطيهم لقاح فيروس كورونا

وأضاف يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا لايتعاطي اللقاح ويجب ان ينتظر أسبوعين بعد شفائه وبعدها يأخذ اللقاح وجميع من لديهم امراض مزمنة لا يجب عليه اخذ اللقاح الا بعد شفائه .









أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال أنه مازلنا في مرحلة الدراسة نحو إنتاج سيارات كهربائية على مدار سنة تقريبا، مؤكدا أنه تم التعاون مع شركة صينية والتي بدورها لديها شراكة مع شركة يابانية والتى أنتجت 7% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الشركة اليابانية أنتجت نحو 500 ألف سيارة من السيارات الموجودة حول العالم مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية ستظهر للنور قريبا.





