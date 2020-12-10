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مرأة

تعرفي على أسرع حلوى يمكن تحضيرها لأطفالك

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد البان كيك من الحلويات السهلة  التى يمكن تجهيزها لأطفالك  الصغار فيعد تحضير وجبة فطور لذيذة وصحية لأطفالك.. وإليك وصفة سهلة التحضير ولذيذة للغاية يمكنك إعدادها من دون قضاء الكثير من الوقت إليك الوصفة بالمكونات والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.


البان كيك بالمربى

وقت التحضير:
5 دقائق 
وقت الطبخ 15 دقيقة
الوقت الكلي 20 دقيقة
الكمية تكفي 3 أفراد

المكونات:
4 ملاعق كبيرة من المربى
1 كوب دقيق قمح
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز
2 ملاعق كبيرة من السكر
3 ملاعق كبيرة زبدة
1 كوب حليب كامل الدسم
1 بيضة قليل من الملح


نأخذ مقلاة ونذوب فيها ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

في وعاء نكسر بيضة ونضيف إليها السكر والحليب والزبدة المذابة.

أضيفي كوبًا من الدقيق مع قليل من الملح والبيكنج باودر تخلط جيدا وتأكد من عدم وجود كتل.
الآن في وعاء منفصل ، خذ 4 ملاعق كبيرة من أي مربى من اختيارك.
اخفقي المربى جيدًا للحصول على قوام كريمي.
الآن سخني مقلاة.
. خذ كمية قليلة من الزبدة وادهن المقلاة جيدًا.
الآن صب كمية قليلة من الخليط على المقلاة.
تطهى على نار متوسطة حتى تتكون فقاعات صغيرة في الأعلى.
بعد ذلك ، اقلب البان كيك على الجانب الآخر واطهيه لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.
أخرجي البان كيك وحضري المزيد من البان كيك بنفس الطريقة.
قدم الآن البان كيك عن طريق دهن المربى المخفوق عليها.
يمكنك أيضًا إضافة الشراب والعسل على الفطائر.

البان كيك بالجبن الكريمى

طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالمقادير:
- 1 كوب كبير دقيق
- 1 بيضة كبيرة
- 1 صفار بيضة
- 1 كوب كبير لبن سائل
- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالخطوات:
- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا.
- على نار متوسطة  يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.
- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى.


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