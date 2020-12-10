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أخبار العالم

موقع أمريكي: مصر تحشد دعما عربيا لحل الأزمة السورية لمواجهة أطماع تركيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تعكف في الوقت الراهن على تجهيز حملة حشد عربية وخليجية للتوصل إلى تسوية نهائية سياسية للأزمة السورية، وذلك لمواجهة أطماع تركيا التوسعية في المنطقة. 

واستشهد الموقع الأمريكي في تقرير نشره، مساء أمس الأربعاء، ببيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضي، حول اجتماع وزاري بين مصر والإمارات والسعودية والأردن لبحث تسوية شاملة للأزمة السورية بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وينص القرار المذكور على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية والبدء فورًا في التوصل لتسوية سياسية لحل الأزمة في سوريا.

وفي نفس اليوم أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا قالت فيه إن الاجتماع ركز على تسوية الأزمة في سوريا وتعزيز التعاون المشترك للتوصل لهذا الهدف بدون المساس بسيادة سوريا. 

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، قوله إن الاجتماع هذا يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الدول العربية تسعى لتعزيز من دورها في حل الأزمة السورية. 

وقال فهمي: "القاهرة ستلعب دورًا حاسمًا في رأب الصدع بين الدول الخليجية من جهة وبين الحكومة السورية من جهة أخرى". 


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