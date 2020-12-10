مقارنة بين جيلي EMGRAND X7 وشيري TIGGO 7 موديلات 2020/2021.. صور

تمكنت كل من شركتي جيلي شيري الصينيتين من تحقيق حالة رواج كبيرة عبر إصداراتها المختلفة، ولعل من أبرزها هما EMGRAND X7 وTIGGO 7 المنتمين إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وفي سياق ذلك نستعرض القدرات الفنية لهاتين السيارتين، وأسعارهما داخل السوق المصرية.









1- جيلي EMGRAND X7 موديل 2020





زودت EMGRAND X7 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1300 سي سي "تيربو"، قادر على إنتاج طاقة 131 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، وعزم أقصى للدوران بلغ 185 نيوتن / متر.









ويمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 12 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك EMGRAND X7 من الوقود نحو 6.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ100 كم.









تمتعت EMGRAND X7 بحزم عديدة من وسائل الأمان والسلامة، والتي شملت نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى نظام التوازن الإلكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة EMGRAND X7 موديل 2020 نحو 309 آلاف جنيه.









2- شيري TIGGO 7 موديل 2021

تستمد شيري تيجو 7 قوتها من سواعد محرك تيربو مكون رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 145 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.









وحصلت TIGGO 7 موديل 2021 على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني، ونظامي صعود الشواهق وخوض المنحدرات DBC و HAC.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة TIGGO 7 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 277 ألف جنيه.







