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سيارات

قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
شيري اريزو
شيري اريزو
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اشرف عطية
تتغير اسعار السيارات في مصر من حين الي اخر بسبب الزيادات او التخفيضات السعرية التي تطرحها شركات السيارات في مصر و في هذا السياق نعرض عليكم اسعار و مواصفات سيارات شيري الصينية اليوم في مصر .

شيرى انفى chery envy
تأتي السيارة شيرى انفى chery envy  بسعر 175.000 جنيه.

مواصفات شيري انفي chery envy

تأتي شيري انفي chery envy بمحرك 1500 CC عدد 4 سلندر 16 صباب انجكشن 109 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات جر أمامي بسرعة قصوى 175 كم في الساعة، وتنطلق من 0 حتى سركة 100 كم خلال 10 ثوانٍ.

شيري اريزو arrizo 5 2020  
أسعار شيرى اريزو arezo 5  تبدأ من 169.000 حتى 202.000 لأعلى فئة.

مواصفات شيري اريزو chery arrizo 5

تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5  لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.

شيري تيجو 4 cherry tiggo
أسعار شيري تيجو 4 cherry tiggo تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة.

تأتي تيجو tiggo 4 بمحرك 1500 سي سي تيربو 145 حصانا وعزم 210 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات دبل كلتش لسرعة الاستجابة على الطريق.

تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7 tiggo
أسعار تيجو 7 tiggo تبدأ من 277.000 جنيه حتى 301.000 جنيه لأعلى فئة

مواصفات تيجو 7 tiggo

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv وتأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات 1500 سي سي تيربو قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات بمتوسط استهلاك للوقود 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .


تيجو 8
شيري تيجو ٨
tiggo8 بسعر 425.000 جنيه.

مواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo8

شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 متاحة بمحركين الأول سعة 1500 سي سي تيربو  بقوة 147 حصان (108 كيلووات) و210 نيوتن متر من عزم الدوران بين 1750 و4500 دورة في الدقيقة، والمحرك الثاني 2000 سي سي تيربو بقوة 170 حصان (125 كيلووات) و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 239.900 جنيه

مواصفات  شيري تيجو 3 chery tiggo

تنتمي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv، وتأتي في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 126 حصانا وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتعمل السيارة بتعليق خلفي مستقبل ثنائي الوصلات وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل مع نظام توجيه HPS وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.

قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور
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