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هيئة الأرصاد الجوية توجه رسالة إلى المواطنين.. لا تنخدعوا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  إنه بداية من اليوم وحتى يوم السبت القادم سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، علي ان يكون هناك ارتفاع لدرجات الحرارة، وعليه سنشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان ارتفاع درجة الحرارة سيكون بشكل  مؤقت، ولذا  يجب على المواطنين  عدم الانخداع  في ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ليلا بفارق 10 درجات مئوية،  ولذا لابد من ارتداء الملابس الشتوية.

 وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم الاثنين، مع  تواجد الشبورة المائية ولكنها لن تعيق عمل الطرق.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح في بعض المناطق الغربية للبلاد، أما القاهرة وباقي مناطق الجمهورية ستكون حالة الرياح هادئة.

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