المشاكل الزوجية السبب.. دفن جثة ربة منزل انتحرت بسم الفئران في القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر في القليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل تخلصت من حياتها بتناول سم فئران، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.









كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول ظروف الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.





وكشفت التحقيقات ان المتوفاة كانت تقيم مع زوجها فى بيت عائلته بعزبة الشقري بمدينة شبين القناطر وأنهم كانوا دائمي الشجار والخلافات وتبين أن المتوفاة لديها طفلة رضيعة وانها تخلصت من حياتها بتناول سم الفئران بسبب سوء معاملة اهل زوجها لها وكثرة الخلافات بينهما.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من مستشفى الشاملة بشبين القناطر بوصول ا ع ا " 25 سنة ربة منزل مصابة بحالة إغماء وإدعاء تناول مادة سامة وتوفيت فور وصولها المستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.





وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين من التحريات أن المجني عليها كان بينها وبين زوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية وأسرته خلافات مستمرة.





وكشفت التحقيقات والتحريات أن أهل الزوجة اتهموا أهل الزوج بأنهم كان يعاملون المتوفاة معاملة سيئة حيث أنها تعيش ببيت عائلة وأنهم كانوا دائمي الشجار معها حتى كرهت حياتها.





كما دلت التحريات أن المتوفاه لديها طفلة رضيعة وأن الوفاة بسبب تجرعها السم للتخلص من مشاكلها مع أسرة زوجها، والذي يعمل بإحدى الدول العربية وعندما كانت تستغيث به لما يحدث معها إلا أنه كان يقف في صف أسرته ورفض أن تعيش في منزل آخر بعيد عنهم حتى تخلصت من حياتها اليوم بتناول سم الفئران.





وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق وقد أسفرت عن تحرير 2361 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 54سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.





كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.