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حوادث

كشف غموض حادث سرقة خزينة نادى بهتيم الرياضى بشبرا الخيمة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة خزينة من نادى بهتيم  الرياضى حيث تبين ان وراء السرقة عامل بالنادى قام بسرقتها وبداخلها مبلغ مالى وتم ضبطه احيل للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى العميد احمد سالم مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من "م ج ح"  54 سنة المدير المالى بنادى بهتيم الرياضى دائرة القسم يفيد وجود كسر بباب المكتب الخاص به وعدم وجود خزينة صغيرة الحجم " سيفتى بوكس "  خاصة به بداخلها مبلغ مالى وقدره " 6000 جنيه "  ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة  
تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات الى ان فحص ومناقشة جميع العاملين بالنادى وتمكنت الاجهزة الامنيه من تحديد مرتكب الواقعة ويدعى " خ ن ه 25 سنة عامل بالنادي حيث تسلل ليلا الى مكتب المدير واستولى على المبلغ وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم  وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق وقد أسفرت عن تحرير 2361 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط  54سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.
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