الليل القطبي.. مدن في السويد تودع شمس 2020 لآخر مرة

لن ترى مدينة كيرونا شمالي السويد الشمس مرة أخرى اعتبارًا من الغد وحتى بداية العام الجديد، بسبب ظاهرة "الليلي القطبي".





ونشر حساب السويد الصادر بالعربية على موقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "وداعًا شمس 2020 فبدءًا من الغد، لن تشرق الشمس مجددًا في مدينة كيرونا أقصى شمال السويد هذا العام في ظاهرة معروفة باسم الليل القطبي حيث يستمر الليل على مدار الـ24 ساعة".





وأضاف حساب السويد "وعلى الرغم من عدم رؤية الشمس، إلا أنك تستطيع رؤية الضوء المنبعث منها خلال اليوم".





ولم تر أجزاء واسعة من دولة السويد بما في ذلك العاصمة ستوكهولم ضوء الشمس خلال الشهر الحالي وفقًا لقياسات رسمية.





وقالت اختصاصية الأرصاد الجوية أولريكا إلفجرين على "تويتر"، إن الأدوات فشلت في قياس ضوء الشمس الشهر الحالي في كل من ستوكهولم وكارلستاد ووادي تارفالا في كيرونا والجزء الشمالي من أولاند.





وعادة ما يكون الجو أكثر برودة وصفاء في شهر ديسمبر، بعد طقس رمادي غائم في شهر نوفمبر، لكن ذلك لم يحدث هذا العام في مناطق كثيرة.





وحسب صحيفة أفتونبلادت كانت آخر مرة تم فيها قياس ضوء الشمس في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 28 نوفمبر 2020 وفي مدينة كارلستاد كان يوم 27 نوفمبر وتقع المدينتان في النصف الجنوبي من البلاد.





في حين يشهد أقصى الشمال ليلا ً قطبيا في هذا الوقت من العام، بحيث لا ترى كيرونا شروق الشمس من 10 ديسمبر حتى رأس السنة الجديدة.





وفي أقصى نقطة في شمال البلاد، Treriksröset، غربت الشمس بالفعل للمرة الأخيرة هذا العام في شهر نوفمبر، فيً حين بدأ الليل القطبي في أبعد قرية مأهولة بالسكان شمالا، Keinovuopio، في 2 ديسمبر.





ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي لا ترى فيها مدن في الجنوب شمس ديسمبر، حيث حدث ذلك في ستوكهولم العام 1934، والخبر الجيد في الأمر أن هذا نادر الحدوث وفق ما ذكرت صحيفة local The السويدية الناطقة بالإنجليزية.