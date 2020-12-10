بدلة بيضا وكمامة| ماذا قال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لـ رئيس محكمة الجنايات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.





وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الإحالة فى القضية، وعقب ذلك أمر المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الثانية إرهاب بإخراج المتهم محمود عزت من القفص.





وسأل رئيس محكمة الجنايات، القائم بأعمال المرشد، عن الإتهامات فرد "ده محصلش.. ده افتراء"، ثم سأله مرة أخرى "معاك محامي" فرد قائلا: نعم وذكر أسم المحامى الخاص به لتخبره هيئة المحكمة بأنه تم شطبه من نقابة المحامين، فسألته المحكمة مرة أخرى عن محامي أخر فرد قائلا "نعم".





وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".





وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.



