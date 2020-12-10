ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"التقاضي والتحقيقات".. تدريب للعاملين بالشئون القانونية بجامعة بنها ..صور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:01 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نظمت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها دورة تدريبية لتنمية مهارات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى.


وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور أشرف توفيق شمس الدين  رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والمستشار طه حسين مدير نيابة إدارية بنها ثالث والمستشار محمد إبراهيم مدير نيابة إدارية بنها أول ، والمستشار صلاح محمد الوكيل النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية ببنها ، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.

وقال محمود إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بالجامعة أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة علي رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم واهتمام الشئون القانونية علي تطوير أداء الإدارة القانونية وتنمية قدرات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث والتظلمات.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.

وقال السعيد ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

واشار رئيس جامعة بنها الى أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

واضاف انه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 من شهر ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة ، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.

واشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وكانت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها قد بدات اليوم فى فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021 وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
"التقاضي والتحقيقات".. تدريب للعاملين بالشئون القانونية بجامعة بنها ..صور
"التقاضي والتحقيقات".. تدريب للعاملين بالشئون القانونية بجامعة بنها ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد امتحانات طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى.. صور

انطلاق سباق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

انطلاق مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بـ جامعة المنيا

إقبال متوسط في جامعة حلوان لسحب استمارات الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية.. صور

وسط إجراءات احترازية.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بنها: لجنة مركزية للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية

ترشيحاتنا

سحبوه ودهسوه 4 مرات| أب وابنه يشتركان في نهاية مأساوية لـ أربعيني

أبوهم انتحر من الصدمة| شاب يهتك عِرض شقيقته 9 سنوات ويحاول اغتصاب الأخرى

الإعفاء من سداد فواتير الكهرباء.. تفاصيل مشروع قانون فى البرلمان الجديد بشأن المستشفيات الخيرية

مدرب سموحة: فوزي الحناوي تسلّم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

24 ساعة على انطلاق الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاولون في مواجهة نارية والأهلي يخشى المقاصة في الافتتاحية

طارق شوقي: امتحانات التعليم الفني ورقية.. والنظام الإلكتروني للثانوية العامة فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي كولراي 2021 geely coolray في السعودية.. صور

آخر تحديث رسمي لأسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور