"التقاضي والتحقيقات".. تدريب للعاملين بالشئون القانونية بجامعة بنها ..صور

نظمت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها دورة تدريبية لتنمية مهارات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى.









وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور أشرف توفيق شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والمستشار طه حسين مدير نيابة إدارية بنها ثالث والمستشار محمد إبراهيم مدير نيابة إدارية بنها أول ، والمستشار صلاح محمد الوكيل النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية ببنها ، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.





وقال محمود إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بالجامعة أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة علي رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم واهتمام الشئون القانونية علي تطوير أداء الإدارة القانونية وتنمية قدرات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث والتظلمات.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.





وقال السعيد ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.





واشار رئيس جامعة بنها الى أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.





واضاف انه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 من شهر ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة ، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.





واشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.





وكانت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها قد بدات اليوم فى فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021 وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.