رواياته شكلت وعي أجيال.. أحمد مجدي ينعى نبيل فاروق وينشر حواره الأخير.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد مجدي الكاتب والروائى الدكتور "نبيل فاروق رمضان" إثر أزمة قلبية، مؤكدا أن الروائي الكبير صاحب سلسلة "رجل المستحيل" التي تربى عليها جيل كبير في الفترة من السبعينيات حتى التسعينيات.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تلك الروايات شكلت وعيا كبيرا من جيلنا وشكلت وعيا وفخرا وعرفتنا بعظمة الدولة المصرية.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن الروائي الكبير كان محل هجوم خسيس من الجماعات الإرهابية مؤكدا أنه شخصية عظيمة ومتميزة.

وفي حواره الأخير ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" ذكر الكاتب والروائي نبيل فاروق، مؤلف سلسلة قصص رجل المستحيل، إنه بدأ في كتابة قصص الخيال العلمي بكتابة "قصة النبوءة".

وأضاف الدكتور نبيل فاروق: طول عمري بحب الخيال العلمي، وفي الصف الابتدائي، معلمة الالعاب اكتشفت موهبتي، وقالت لي إنني حكَّاء جيد، وطلبت مني الكتابة".

وتابع نبيل فاروق: "دخلت كلية الطب؛ لأن مجموعي كان كبيرا في الثانوية العامة، ورغبتي كانت كلية فنون جميلة لموهبتي في الرسم".

وأكمل نبيل فاروق: "لا أحب الفشل ولم أفشل أثناء دراستي بكلية الطب، فطوال فترة تواجدي في كلية الطب؛ كنت أمين اللجنة الفنية، ولم أبتعد عن الجانب الفني".

ولفت نبيل فاروق إلى أن عدد خريجي كلية الطب الذين دخلوا مجال الفن، قليلون للغاية، وكلية الطب وفرت لي المنهج العلمي في التفكير أثناء الكتابة".

وكشف الكاتب والروائي نبيل فاروق، كواليس تأليف قصص رجل المستحيل على مدار سنوات طويلة.

وتابع نبيل فاروق: "كان من الضروري أن يكون هناك مفاجأة في سير أحداث الروايات كي لا يكون هناك توقع للقادم في الروايات، وتكنيك الكتابة في رجل المستحيل قائم على عنصر المفاجأة".

وأكمل نبيل فاروق: "قمت بتقديم شخصيات كثيرة في روايات رجل المستحيل وكل شخصية كانت متميزة وأصبحت هناك حالة ارتباط بين الشخصيات والقارئ".

وتابع نبيل فاروق: "حصلت على مجموعة صور من ريجيسير للفنان أحمد عز في عام 1999 ولم يكن بطلًا آنذاك على الإطلاق واخترته لـ رجل المستحيل"، مضيفًا: "محاولات ترجمة رجل المستحيل على الشاشة بدأت منذ عام 1999، واخترت أحمد عز لـ رجل المستحيل، وتربطني معه علاقة صداقة وكان يأخذ رأيي في عدد من الأفلام وكنت اعتبره مثل ابني".