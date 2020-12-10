هيونداي تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مجال السيارات الكهربائية





وأوضحت هيونداي في بيان أنها ستعزز قائمة منتجاتها من السيارات الكهربائية ، وذلك للوصول بحصتها السوقية إلى ما بين 10.8 % من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بحلول 2040.





كما أشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي تعتزم إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك 5 خلال العام المقبل ، وهي أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارة الكهربائية الخاصة بها ، والمعروفة باسم المنصة الكهربائية المعيارية العالمية .





ووفقا لما قالته هيونداي فإن الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط ، ويمكنه قطع مسافة كبيرة تصل إلى 450 كيلو مترا، وذلك قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.





كما تستهدف هيونداي طرح أكثر من 12 سيارة كهربائية جديدة ، وتعتمد على منصة اي جي ام بي بحلول 2025، وتستهدف بيع 560 الف سيارة كهربائية سنويا .





يذكر أن كشفت هيونداي عملاق السيارات الكورية عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة إنيوس وذلك لمزيد من العمل معا في مجال الطاقة الهيدروجينية .





ونص هذا الاتفاق على التعاون مع إنيوس والبحث عن فرص إنتاج توبرد الهيدروجين بالإضافة إلى النشر العالمي لتطبيقات وتقنيات الهيدروجين.





كشفت شركة هيونداي موتور عملاق السيارات الكورية اعتزامها استثمار 60.1 تريليون وون أي ما يعادل 5.5 مليار دولار ، وذلك في تقنيات وأنظمة النقل المستقبلية ، وبخاصة السيارات الكهربائية ، وذلك بهدف تعزيز حصتها من سوق السيارات سريعة التطور العالمية.