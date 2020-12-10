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سيارات

هيونداي تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مجال السيارات الكهربائية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة هيونداي موتور عملاق السيارات الكورية اعتزامها استثمار 60.1 تريليون وون أي ما يعادل 5.5 مليار دولار ، وذلك في تقنيات وأنظمة النقل المستقبلية ، وبخاصة السيارات الكهربائية ، وذلك بهدف تعزيز حصتها من سوق السيارات سريعة التطور العالمية.


وأوضحت هيونداي في بيان أنها ستعزز قائمة منتجاتها من السيارات الكهربائية ، وذلك للوصول بحصتها السوقية إلى ما بين 10.8 % من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بحلول 2040.


كما أشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي تعتزم إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك 5 خلال العام المقبل ، وهي أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارة الكهربائية الخاصة بها ، والمعروفة باسم المنصة الكهربائية المعيارية العالمية .


ووفقا لما قالته هيونداي فإن الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط ، ويمكنه قطع مسافة كبيرة تصل إلى 450 كيلو مترا، وذلك قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.


كما تستهدف هيونداي طرح أكثر من 12 سيارة كهربائية جديدة ، وتعتمد على منصة اي جي ام بي بحلول 2025، وتستهدف بيع 560 الف سيارة كهربائية سنويا .


يذكر أن كشفت هيونداي عملاق السيارات الكورية عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة إنيوس وذلك لمزيد من العمل معا في مجال الطاقة الهيدروجينية .


ونص هذا الاتفاق على التعاون مع إنيوس والبحث عن فرص إنتاج توبرد الهيدروجين بالإضافة إلى النشر العالمي لتطبيقات وتقنيات الهيدروجين.

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