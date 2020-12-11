البورصة في أسبوع.. الأسهم تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.. و14 مليونا حجم السيولة المتداولة.. 269 مليون مبيعات المستثمرين الأجانب

البورصة في أسبوع

رأس المال السوقي يربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

14 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

269 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب و198 العرب









تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10987.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.25% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %0.23 مغلقا الفترة عند 2093 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.2% مغلقا الفترة عند 1,769.15 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.32%مغلقا عند 13157 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.07 %مغلقا الفترة عند 3040 نقطة.





بلغ إجمالي القيمة السوقية 650.2 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل اارتفاعا بنحو 1.21%خلال الفترة ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.7 مليار جنيه من رصيده.





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بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 14 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3446 ملايين ورقة منفذة على 265 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2710 ملايين ورقة منفذة على 236 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وقد استحوذت الأسهم على 64.09 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91 % خلال الأسبوع.





سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8 % والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 269 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 198 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



