14 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 14 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3446 ملايين ورقة منفذة على 265 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2710 مليون ورقة منفذة على 236 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.





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وقد استحوذت الأسهم على 64.09 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91 % خلال الأسبوع.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8 % والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 269 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 198 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ومثلت تعاملات المصريين 76.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.7 %و سجل العرب 6.6 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 14939 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 619.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.