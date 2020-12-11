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تكنولوجيا

تسريبات: سامسونج تنوي طرح قارئ بصمة جديد مع جلاكسي S21

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
تسريبات: سامسونج
تسريبات: سامسونج تنوي طرح قارىء بصمة جديد مع جلاكسي S21
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كريم جمال
كشفت تسريبات عن نية شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التقنية فى العالم طرح قارىء بصمة جديد مع إطلاق سلسة جلاكسي S21 العام القادم، لتحل محل القارىء الحالى المتواجد أسفل الشاشة.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، جاء التسريب من بعض مدوني التقنية أن القارىء الجديد سيحمل إسم The ultrasonic fingerprint sensor، والذى سيكون أسرع و أفضل من نظيره الحالي.

يذكر أن هاتفى  Galaxy S21 و S21+ Galaxy سيأتيان بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سياتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.  

وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 ميجابكسل بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالجات من نوع Exynos 2100 إلا أنه من المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 ، كما تدعم الهواتف  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ببطارية 5000 
وسيحتوى هاتف S21+ Galaxy على بطارية سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة فيما سيحتوى هاتف مللى أمبير فى الساعة. 
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