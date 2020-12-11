تسريبات: سامسونج تنوي طرح قارئ بصمة جديد مع جلاكسي S21

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالجات من نوع Exynos 2100 إلا أنه من المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 ، كما تدعم الهواتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



