ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكالة الدواء الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم اللقاحات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك: "تعرضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الماضيين" مضيفةً "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المُهل المقررة لتسليم اللقاحات، ونحن نعمل بكامل طاقتنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المضي أسرع في توزيع اللقاح، منذ أن أعلنت المختبرات في 18 نوفمبر أن لقاحها أثبت فاعلية بنسبة 95%، ثم قدمت ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء في 20 من الشهر نفسه.

ومنذ ذلك الحين، أجازت المملكة المتحدة وبعدها البحرين وكندا المجاورة استخدام اللقاح، وبدأ تلقيح أوائل البريطانيين الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"فايزر" و"بيونتيك" تطلبان الموافقة العاجلة على استخدام لقاحهما ضد الإصابة بـ كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تجري مناقشات أولية مع الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك - V" الروسي

خبر مبشر.. موديرنا تطلب الحصول على موافقة طارئة لطرح لقاح كورونا

هيئة الأدوية الأوروبية تكشف موعد الموافقة على لقاحي فايزر وموديرنا ضد كورونا

البرتغال تقدم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

حملة قرصنة ضخمة لسرقة وثائق لقاح فايزر ضد كورونا

ترشيحاتنا

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

علاج الغدة الدرقية بطرق طبيعية

أعراض خفيفة.. دراسة توضح أمراضا يسببها كورونا للأطفال

رجل ومحارب متميز.. هنيدى ينعى الإعلامي صلاح الدين الغماري

وحيد حامد: كتبت معظم أفلام عادل إمام في فندق على النيل

موقع للتسجيل وبالمجان .. وزيرة الصحة تكشف عن أول فئات تحصل على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين ينقذ حياة مرضى فيروس كورونا.. دراسة توضحه

أعراض خفيفة.. دراسة توضح أمراضا يسببها كورونا للأطفال

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان