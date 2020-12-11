إصابة 5 أطفال عقرهم كلب ضال في المنيا

٥ أطفال عقرهم كلب ضال داخل قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي في شمال المنيا ، وتم نقلهم للمستشفى العام، وتقرر خروجهم. أصيب





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بمطاي، بوصول كل من: أحمد .م.م، 5 أعوام، أحمد .ا.م 14 عاما، نورهان .م.ف، 6 أعوام، محمد .ر.ع، 7 أعوام، يارا .م.ش 8 أعوام، جميعهم مقيمين بقرية أبوعزيز، ومصابين بجروح متفرقه بالذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم.





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بإجراء التحريات الأوليه تبين أن المصابين الخمس عقرهم كلب ضال داخل القريه، وتم نقلهم للمستشفي العام، وإعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب، وتقرر خروجهم من المستشفي









وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة علي حريق نشب بمبنى خدمي تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة سمالوط بالمنيا دون أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بحجرة في الدور الثامن بمبني خدمي تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سمالوط.





وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، وتيبن أن الخسائر نتيجة الحريق عبارة عن محتويات الغرفة وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات‏‏.









كما أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين سائقي مركبات التوك توك بمركز مطاي شمال المنيا بسبب خلافات على أسبقية تحميل الركاب.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي، بحدوث مشاجرة بين سائقي التكاتك بموقف مطاي البلد، بطريق الصعيد الزراعي السريع، بسبب النزاع على أسبقية الدور.









وتسببت المشاجرة في إصابة كلا من حسن رمضان حسن، 20 سنه، وكريم ناجح دياب، 24 سنه، وشقيقة محمود، 22 سنه، ،واحمد سيد ،20سنه،وفارس فهمي ،23سنة ،مقيمون جميعا بمركز مطاي .





تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .





كما أصيب 6 أشخاص بينهم 4 فتيات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز أبو قرقاص جنوب المنيا ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 6524 ن ا د مكروباص، بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.





وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص هم كل من: إيمان محمود إسماعيل، 16 سنه، واحمد حسن حلمي، 30 سنه، وأسماء عسقلاني حلمي، 24 سنه، ونسمة مصطفي حلمي، 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية دروة بمركز ملوي، وندا علاء محمد ، 5 سنوات. منسافيس أبوقرقاص .،ومي أحمد 12 سنة.





تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة للتصرف.





كما لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري أجرة بالقرب من كمين البرشا بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي ملوي العام كما عثر عمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي على جثة مجهولة الهوية متحللة وتم نقل الجثة المستشفى كما أصيبت سيدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء



