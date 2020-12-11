ضبط المتهمين بسرقة محطة وقود بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى محطات الوقود بسوهاج.





تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (صاحب محطة بنزين - كائنة بدائرة القسم).. باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بمحطة الوقود وسرقة مبلغ مالى ولم يتهم أحد بالسرقة.. وتبين وجود كسر بشباك المحطة بالطابق الأول .





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما عامل سابق بمحطة الوقود محل البلاغ" - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج).





عقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهما وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه.. وبمواجهتهما إعتـرفـــا بإرتكابهما الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية).





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



