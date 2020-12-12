متى ترتدي الفتاة الحجاب؟.. أمين الفتوى يحدد التوقيت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "متى تردي الفتاة الحجاب؟ وأجاب عليها الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية,





وقال شلبي، في فتواه، إن الفتاة ترتدي الحجاب من سن البلوغ، والبلوغ عند المرأة يكون بنزول الحيض أو نزول المني أو وصول خمشة عشر عاما أيهما أقرب فتبدأ ارتداء الحجاب لأنها أصبحت مكلفة.





حجاب المرأة المسلمة





أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، مشيرًا إلى أن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.





أدلة وجوب الحجاب





ونبه مفتي الجمهورية، على أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].



