مليون وستمائة ألف جنيه مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لاقت إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا واسعًا في العام الحالي 2020م ، بالرغم من التخفيضات الهائلة التي يقدمها المجلس على إصداراته في سبيل الوفاء بمهمته في مجال نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.





وببلغ إجمالي مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020م ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه ، إضافة إلى مئات الإصدارات التي أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية في الداخل والخارج.





كما بلغت إصداراته الجديدة خلال عام 2020م (15) مؤلفًا جديدًا ، و(26) مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.





الجزء 47 من موسوعة الفقه الإسلامي