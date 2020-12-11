منتخب الجودو يطير فجر غد إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الإفريقية





واللاعبون هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .





وقال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى ، مشيرا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .







وأضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .

تتوجه فجر غد السبت بعثة منتخبنا الوطنى للجودو إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الإفريقية للكبار التى تقام خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين حيث يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية وتضم بعثة المنتخب 14 فردا برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين.